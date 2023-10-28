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Українська формула миру стає глобальною, − Зеленський про саміт на Мальті

Представлені всі континенти.

Українська формула миру стає глобальною, − Зеленський про саміт на Мальті
Фото: Сайт президента

Українська формула миру поступово стає глобальною. Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимир Зеленський, який прокоментував саміт на Мальті.

За його словами, на саміті представлені всі континенти. 

“Багато держав, різні політичні традиції. Я дякую всім лідерам і країнам, які вже підтримали спільне бачення щодо миру. І є потенціал, щоб розширити представництво держав. Пункти нашої Формули створені саме так, щоб кожен у світі, хто дійсно цінує міжнародне право, міг проявити себе й свої цінності та підтримати глобальні зусилля проти агресії”, − зазначив він.

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Зеленський підкреслив − це дуже символічно, що такий сильний прояв міжнародної єдності ми маємо саме 28 жовтня, у день, коли згадуємо в Україні Другу світову війну та річницю вигнання нацистів із нашої території. 

“Зараз бачимо, що створена тоді архітектура не спрацювала. Але єдність точно спрацює ефективно. Єдність усіх, хто допомагає Україні перемогти рашизм. І ми його переможемо. Обов’язково. І єдність усіх у світі, хто працює разом з нами, разом з усіма нашими партнерами, щоб поновити силу міжнародного права та реальну вагу принципів і норм Статуту ООН”, − додав президент. 

Нагадаємо, участь у Саміті на Мальті беруть участь 66 держав. На зустрічі презентували та обговорили плани реалізації 5 пунктів української формули миру: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. 

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