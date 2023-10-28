На Мальті стартував мирний саміт щодо України

У суботу на Мальті розпочався третій мирний саміт щодо України. У саміті беруть участь зовнішньополітичні радники та радники з питань національної безпеки. Цього разу присутні представники Заходу та Глобального півдня. Про це повідомив Керівник офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, на саміті будуть презентовані та обговорені плани реалізації 5 пунктів української формули миру: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

"Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти", – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Володимир Зеленський представить Українську формулу миру, котра стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки, на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН.