Володимир Зеленський представить Українську формулу миру, котра стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки, на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН.
Про це президент України Володимир Зеленський нагадав під час виступу у ООН.
“Формула не лише про Україну. Понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково її підтримали. Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України й інших країн і можуть бути використані іншими агресорами”, - наголосив президент України.
Він додав, що важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джидді.
“Ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас – усіх, хто не толерує жодної агресії, – до спільної підготовки Саміту”, - зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 8 серпня глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в Саудівській Аравії учасники сформували спільне бачення кожного з 10 пунктів Формули миру Зеленського.
Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігорь Жовква повідомив, що на саміті в Джидді буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.
Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні. Водночас він зазначив, що КНР і РФ є "справжніми та надійними друзями та партнерами", а війну традиційно для Пекіна назвав "кризою".