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Зеленський запросив країни на Глобальний саміт миру

Понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково підтримали Українську формулу миру.

Зеленський запросив країни на Глобальний саміт миру
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський представить Українську формулу миру, котра стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки, на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це президент України Володимир Зеленський нагадав під час виступу у ООН.

“Формула не лише про Україну. Понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково її підтримали. Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України й інших країн і можуть бути використані іншими агресорами”, - наголосив президент України.

Фото: EPA/UPG

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Він додав, що важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джидді. 

“Ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас – усіх, хто не толерує жодної агресії, – до спільної підготовки Саміту”, - зазначив Володимир Зеленський.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 8 серпня глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в Саудівській Аравії учасники сформували спільне бачення кожного з 10 пунктів Формули миру Зеленського. 

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігорь Жовква повідомив, що на саміті в Джидді буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні. Водночас він зазначив, що КНР і РФ є "справжніми та надійними друзями та партнерами", а війну традиційно для Пекіна назвав "кризою".

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