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Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки ООН

Таку заяву президент України зробив перед виступом на Генасамблеї ООН.

Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки ООН
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН закликав виключити Росію з Ради безпеки, повідомляє Tagesschau. 

Президент України Володимир Зеленський критикує ООН за те, що Росія продовжує бути при владі, попри агресивну війну проти його країни. 

Глава держави зауважив, що в міжнародному співтоваристві "все ще є – це соромно, але все ж – місце для російських терористів".

Зазначається, що Росія є постійним членом цього органу і має право вето. 

На засідання Генасамблеї ООН також очікується виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. На запитання, чи буде Зеленський залишатися в залі і слухати його виступ, президент України сказав: "Я не знаю, як це буде, я справді не знаю". 

Нагадаємо, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН сьогодні вдень. На дебатах йтиметься про війну та клімат. У дебатах Генасамблеї серед лідерів п'ятірки держав-засновниць ООН братиме участь лише президент США Джо Байден.

Раніше джерела LB.ua в дипломатичних колах повідомляли, що на Генасамблеї ООН Зеленський не представлятиме "формулу миру", натомість просуватиме її та інформуватиме країни про виконання окремих пунктів формули. Водночас українська сторона має намір розширити географію, запросивши певну кількість держав доєднатися до мирної ініціативи президента Зеленського.

Торік український президент теж брав участь у Генеральній асамблеї ООН, але особисто не приїжджав і вийшов на звʼязок у відеоформаті. 

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