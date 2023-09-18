Зеленський цього тижня зустрінеться з президентом Бразилії

Крм того, президент України Володимир Зеленський найближчими днями має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу . Ймовірно, зустріч відбудеться у Нью-Йорку.

Зустріч відбудеться під час перебування обидвох лідерів у Нью-Йорку на засіданнях Генеральної Асамблеї ООН.

Президент Зеленський у середу зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Про це повідомляє CNN .

Цього тижня президент України Володимир Зеленський вперше особисто зустрінеться з президентом Бразилії.

Це буде перша їх особиста зустріч.

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