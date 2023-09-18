Зеленський цього тижня зустрінеться з президентом Бразилії

Цього тижня президент України Володимир Зеленський вперше особисто зустрінеться з президентом Бразилії.
Про це повідомляє CNN.
Президент Зеленський у середу зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.
Зустріч відбудеться під час перебування обидвох лідерів у Нью-Йорку на засіданнях Генеральної Асамблеї ООН.
Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Крм того, президент України Володимир Зеленський найближчими днями має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Ймовірно, зустріч відбудеться у Нью-Йорку.