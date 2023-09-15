Байден зустрінеться із Зеленським 21 вересня

Наступного четверга, 21 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
“Ми завжди готуємо новий пакет військової допомогти для України”, - додав Салліван.
Очікується, що про новий пакет допомоги оголосять наступного тижня.
Салліван також заявив, що промова Байдена на Генасамблеї ООН наступного тижня буде значною мірою присвячена Україні.
Востаннє Байден зустрічався з Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський найближчими днями має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Ймовірно, зустріч відбудеться у Нью-Йорку.