Байден зустрінеться із Зеленським 21 вересня

Наступного четверга, 21 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

“Ми завжди готуємо новий пакет військової допомогти для України”, - додав Салліван.

Очікується, що про новий пакет допомоги оголосять наступного тижня.

Салліван також заявив, що промова Байдена на Генасамблеї ООН наступного тижня буде значною мірою присвячена Україні.

Востаннє Байден зустрічався з Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський найближчими днями має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Ймовірно, зустріч відбудеться у Нью-Йорку.