Спецпредставницю США Пріцкер запросили відвідати Україну, – Шмигаль

Сьогодні, 15 вересня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що спецпредставницю США з відновлення економіки України Пенні Пріцкер (Penny Pritzker) запросили відвідати нашу країну.

Денис Шмигаль зазначив, що у нього контактів з Пріцкер ще не було, але він сподівається, що відбудуться. Її запросили відвідати країну через посольство. Очікується, що це станеться наступного місяця.

Прем’єр зазначив, що призначення Пенн Піцкер на цю посаду - це дуже потужний сигнал. У більшості країн G7 є такі представники, першою була Франція.

Денис Шмигаль подякував президенту США Джо Байдену за таке кадрове рішення.

Нагадаємо, нещодавно Байден призначив спецпредставницю з питань відновлення економіки України. Нею стала Пенні Пріцкер. Вона працюватиме з урядом України, міжнародними партнерами та бізнесом.

Пенні Пріцкер була міністром торгівлі США з 2013 по 2017 рік. Одна з 11 спадкоємців родини мільярдерів Прітцкерів, ключова фандрайзерка кампаній Байдена та Обами.

Пріцкер є засновницею і головою PSP Partners – приватної інвестиційної фірми, яка займається нерухомістю, хедж-фондами та стартапами. Після повернення в приватний сектор Пріцкер приєдналася до правління корпорації Microsoft і стартапу корпоративного програмного забезпечення Icertis.

Держдепартамент США повідомляє, що сім'я Пріцкер походить із с. Великі Пріцьки під Києвом, де володіла зерновим магазином до еміграції до Сполучених Штатів понад 100 років тому.