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Уряд виділив на "Армію дронів" 40 млрд гривень, – Шмигаль

Щомісяця зростає виробництво в сфері оборонного комплексу.

Уряд виділив на "Армію дронів" 40 млрд гривень, – Шмигаль
Фото: пресслужба кабміну

Цього року Кабінет міністрів профінансував 40 млрд гривень на "Армію дронів".

Про це заявив на зустрічі із журналістами прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що окрім дронів Україна відновлює виробництво бронетехніки, зокрема бронемашин. Є українська ракетна програма.

Шмигаль зазначив, що виробництво зброї та озброєння цього року в сотні разів більше, ніж було минулого року. Кожен місяць відбувається зростання українського виробництва у сфері оборонного комплексу. Також заходять компанії з Німеччини та Великої Британії. Вони відкривають в Україні свої виробництва та ремонтні бази.

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Нагадаємо, за словами колишнього міністра оборони Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні БПЛА, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси.

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