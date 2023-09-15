Уряд виділив на "Армію дронів" 40 млрд гривень, – Шмигаль

Цього року Кабінет міністрів профінансував 40 млрд гривень на "Армію дронів".

Про це заявив на зустрічі із журналістами прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що окрім дронів Україна відновлює виробництво бронетехніки, зокрема бронемашин. Є українська ракетна програма.

Шмигаль зазначив, що виробництво зброї та озброєння цього року в сотні разів більше, ніж було минулого року. Кожен місяць відбувається зростання українського виробництва у сфері оборонного комплексу. Також заходять компанії з Німеччини та Великої Британії. Вони відкривають в Україні свої виробництва та ремонтні бази.

Нагадаємо, за словами колишнього міністра оборони Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні БПЛА, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси.