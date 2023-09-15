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Росіяни обстріляли за добу 13 населених пунктів Донеччини, поранена жінка

Унаслідок ворожих атак пошкоджені 33 цивільних об’єкти на Донеччині.

Росіяни обстріляли за добу 13 населених пунктів Донеччини, поранена жінка

Упродовж минулої доби, 14 вересня, російська армія завдала 21 удар по 13 населених пунктах Донеччини. Є влучання у приватні будинки, підприємства та "дім молитви".

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

"Під прицілом росіян опинились міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Часів Яр, селища Курдюмівка, Неліпівка, села Дружба, Іванопілля, Карлівка, Неліпівка, Новодмитрівка, Предтечине, Шахтарське", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені 33 цивільних об’єкти: 27 житлових будинків, підприємство, релігійна будівля, господарча споруда, ЛЕП.

У Красногорівці росіяни з артилерії поцілили в "дім молитви" та поранили 49-річну жінку. З "Градів" окупанти обстріляли Шахтарське, пошкодили щонайменше 19 приватних осель.

По Костянтинівці Росія била зі "Смерчів" та артилерії. Снаряди пошкодили приватний будинок, підприємство. Під артобстріл потрапила Новодмитрівка. Руйнувань зазнали 3 приватних будинки, електромережі.

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Нагадаємо, сьогодні зранку Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення Андріївки у Донецькій області. 

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