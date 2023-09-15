Росіяни обстріляли за добу 13 населених пунктів Донеччини, поранена жінка

Упродовж минулої доби, 14 вересня, російська армія завдала 21 удар по 13 населених пунктах Донеччини. Є влучання у приватні будинки, підприємства та "дім молитви".

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

"Під прицілом росіян опинились міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Часів Яр, селища Курдюмівка, Неліпівка, села Дружба, Іванопілля, Карлівка, Неліпівка, Новодмитрівка, Предтечине, Шахтарське", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені 33 цивільних об’єкти: 27 житлових будинків, підприємство, релігійна будівля, господарча споруда, ЛЕП.

У Красногорівці росіяни з артилерії поцілили в "дім молитви" та поранили 49-річну жінку. З "Градів" окупанти обстріляли Шахтарське, пошкодили щонайменше 19 приватних осель.

По Костянтинівці Росія била зі "Смерчів" та артилерії. Снаряди пошкодили приватний будинок, підприємство. Під артобстріл потрапила Новодмитрівка. Руйнувань зазнали 3 приватних будинки, електромережі.

Нагадаємо, сьогодні зранку Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення Андріївки у Донецькій області.