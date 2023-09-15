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На Хмельниччині внаслідок падіння уламків ворожих “шахедів” є руйнування

Серед людей постраждалих немає.

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків ворожих “шахедів” є руйнування
Фото: Хмельницька ОВА

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків ворожих “шахедів” є руйнування. 

Про це повідомляє Хмельницька ОВА. 

“Сьогодні Хмельниччина була атакована ворогом. За інформацію Повітряних сил ЗСУ, були пуски 17 ударних БпЛА, які різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини. Усі вони знищені”, - йдеться в повідомленні. 

Разом з тим, як зазначається, внаслідок збиття "шахеда" уламки впали в одному з сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач. 

Відновлювальні роботи вже тривають. Серед людей постраждалих немає.

Фото: Хмельницька ОВА

Фото: Хмельницька ОВА

Нагадаємо, попередньої атаки область зазнала у ніч на 19 серпня. Тоді росіяни теж били безпілотниками. У декількох громадах було пошкодження десятків будинків, двоє жінок зазнали поранень.

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