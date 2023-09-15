На Хмельниччині внаслідок падіння уламків ворожих “шахедів” є руйнування.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

“Сьогодні Хмельниччина була атакована ворогом. За інформацію Повітряних сил ЗСУ, були пуски 17 ударних БпЛА, які різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини. Усі вони знищені”, - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, як зазначається, внаслідок збиття "шахеда" уламки впали в одному з сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач.

Відновлювальні роботи вже тривають. Серед людей постраждалих немає.

Фото: Хмельницька ОВА

Фото: Хмельницька ОВА

Нагадаємо, попередньої атаки область зазнала у ніч на 19 серпня. Тоді росіяни теж били безпілотниками. У декількох громадах було пошкодження десятків будинків, двоє жінок зазнали поранень.