Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 15 вересня

Звільнення Андріївки на Донеччині , 25 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, нічна ворожа атака "шахедів", втрати окупантів, ворожі обстріли, обшук у Шуфрича, нова підозра Коломойському.

Уночі 15 вересня ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини. Усі 17 "шахедів" знищено. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Минулої доби на фронті відбулось 25 бойових зіткнень.

Ворог завдав двох ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси, пʼять артилерійських засобів, склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських загарбників і купу ворожої військової техніки. Загалом Росія вже втратила в Україні 271 440 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Третя окрема штурмова бригада повідомила деталі про звільнення Андріївки Донецької області. В результаті блискавичної операції захисників ворожий гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.

За дві доби бійці бригади ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів, майже всю піхоту 72 бригади разом із офіцерами і значною кількістю техніки.

"Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях", – зазначили оборонці.

У бригаді підкреслили, що підрозділи 72-ї омсбр рф раніше неодноразово зазнавали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою.

"Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу", – додали захисники.

Росіяни впродовж доби били по 9 областях України, по Хмельницькій вдарили вранці, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Атак зазнали Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Донецька області.

Більше інформації – в новині.

СБУ прийшла з обшуком до народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ). Поки що нардеп не затриманий.

Він фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем. Про це повідомили джерела LB.ua серед правоохоронців.

Як повідомляють наші джерела, його підозрюють у державній зраді.

"Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним з рупорів кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава – штучне утворення. Тепер у нього буде більше часу почитати за ґратами нормальну історичну літературу", – зазначили співрозмовники редакції.

Чекаємо від СБУ деталей.

Нестор Шуфрич досі не позбавлений депутатського мандату й досі очолює парламентський комітет з питань свободи слова. У Верховній Раді сидить іще з третього скликання. Винятком стало пʼяте скликання, яке тривало лише трохи більше року. Був у різних політсилах, переважно проросійських. Починав у СДПУ(о), потім пішов у "Не так" і до Партії регіонів, що після революції перейменувалася в ОПЗЖ.

Бізнесмену Ігорю Коломойському оголосили нову підозру. Нові факти протиправної діяльності викрили Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, повідомили в пресслужбі СБУ. За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України.

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