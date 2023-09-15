Третя штурмова бригада повідомила деталі звільнення Андріївки: ворожий гарнізон розбитий вщент

Захисники знищили майже всю піхоту 72-ої ворожої бригади.

Третя окрема штурмова бригада повідомила деталі про звільнення Андріївки Донецької області. В результаті блискавичної операції захисників ворожий гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.

Про це повідомили в Теlegram 3-ої окремої штурмової бригади. За дві доби її бійці ліквідували:

начальника бригадної розвідки ворога

трьох комбатів

майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

"Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях", – зазначили оборонці.

У бригаді підкреслили, що підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше.

"Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу", – додали захисники.

Учора повідомлення про звільнення Андріївки зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У 3-ій штурмовій бригаді назвали її слова хибними та передчасними і зазначили, що такі дії шкодять захисникам. Маляр відредагувала допис і сказала, що оприлюднена інформація була узгоджена з військовими, але стався "комунікаційний збій". Про звільнення Андріївки офіційно повідомив Генштаб уранці 15 вересня.