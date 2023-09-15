​Росіяни минулої доби 91 раз обстріляли Херсонщину, загинула дитина

Ворог випустив 349 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, АГС та танків.

Російська армія минулої доби здійснила 91 обстріл Херсонської області. В результаті загинула дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

За минулу добу ворог здійснив 91 обстріл, випустивши 349 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, АГС та танків.

По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та церкву у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; територію заводу в Херсоні. Через російську агресію загинула одна дитина, шестеро людей дістали поранення, з них - одна дитина",- повідомив Прокудін.

Нагадаємо, що Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів. Йдеться про населені пункти, які постійно обстрілюють росіяни.