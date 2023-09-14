Росіяни обстріляли за день вісім громад Сумщини

Сьогодні, 14 вересня, російських обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Миропільська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 151 вибух.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, РСЗВ та артилерії. Також були влучання дроном типу FPV, крім того, з БпЛА типу скинуто ВОГ, внаслідок пошкоджено нежитлову будівлю.

По Великописарівській громаді росіяни били з артилерії, а по Хотінській та Есманській - з мінометів. Середино-Будську громаду ворог обстріляв з артилерії та мінометів.

Білопільську громаду окупанти вдарили з мінометів, артилерії та АГС.

Крім того, Новослобідську громаду росіяни обстріляли з РСЗВ, а на Миропільську з БпЛА було скинуто ВОГ.

Нагадаємо, 14 вересня о 15:30 російська армія обстріляла будинок молитви однієї з церков у Красногорівці Донецької області. Внаслідок російського обстрілу зайнялась пожежа, було зруйновано другий та третій поверхи будівлі. 49-річну жінку, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні, у шоковому стані доставили до лікарні.