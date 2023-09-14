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Російська армія обстріляла будинок молитви на Донеччині

Внаслідок обстрілу одна жінка отримала поранення.

Російська армія обстріляла будинок молитви на Донеччині
Фото: https://kumar.dn.ua/

Сьогодні, 14 вересня, о 15:30 російська армія обстріляла будинок молитви однієї з церков у Красногорівці Донецької області. 

Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає Суспільне.

Внаслідок російського обстрілу зайнялась пожежа, було зруйновано другий та третій поверхи будівлі. 

"49-річну жінку, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні, у шоковому стані доставили до лікарні", - розповіла речниця прокуратури.

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Ймовірно, російські військові обстріляли Красногорівку з артилерії. Наразі огляд місця події триває.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, вдень 14 вересня росіяни двічі атакували Дніпропетровщину. Спершу окупанти накрили вогнем Межівську громаду Синельниківського району. Тоді під обстріл потрапила Марганецька ОТГ, що на Нікопольщині. Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

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