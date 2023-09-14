ВАКС залишив ексглаву ДФС Насірова під вартою і зменшив розмір застави

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

При цьому ВАКС зменшив Насірову розмір застави - із 261 млн грн до 130 млн грн. Підозрюваний заявив, що може внести лише 10 млн грн.

Тримання під вартою продовжили до 12 листопада.

В разі внесення застави Насіров має прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Києва без дозволу суду, а також утриматись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Підозрюваний заявляє, що має проблеми із здоровʼям, а в СІЗО йому не можуть забезпечити належну медичну допомогу.

Нагадаємо, Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, залучених у так званій газовій схемі, організатором якої вважають колишнього народного депутата України Олександра Онищенка.

Ексглаву ДФС обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка. Також ВАКС заочно заарештував власника агрохолдингу, якого підозрюють у дачі хабаря колишньому голові Державної фіскальної служби.

Торік у жовтні Насірова взяли під варту із заставою у 523 млн грн.