ВАКС заарештував другого співвласника ФК "Чорноморець"

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заарештував співвласника ФК "Чорноморець" Алекса Боруховича (який раніше мав ім’я Олександр Грановський), повідомляє sportarena.com з посиланням на Liga.net.

Бізнесмен має можливість вийти під заставу 120,8 млн гривень.

Грановського вважають співучасником у тій самій справі, що його партнера з бізнесу Бориса Кауфмана, який є другим власником "Чорноморця".

Кауфмана звинувачують у незаконному заволодінні майновим комплексом стратегічного об’єкта – КП “Міжнародний аеропорт „Одеса” та 2,5 млрд гривень доходу від його діяльності. Бізнесмена заарештували до 29 жовтня 2023 року з можливістю вийти під заставу 268,4 млн гривень.

Раніше Грановського заарештовували у справі про підкуп чиновників мерії Одеси. Бізнесмену встановили заставу в 124 млн гривень.

Купівлю "Чорноморця" бізнесмени здійснили у грудні 2021 року. Повідомлялося, що Кауфман викупив права на клуб у Леоніда Клімова за 3,5 млн умовних одиниць.