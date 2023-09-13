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Вони повинні дотримуватись правил, і в наступному бою Усик має побитися зі мною, - Хргович

Хорват наполягає на поєдинку із українським чемпіоном.

Вони повинні дотримуватись правил, і в наступному бою Усик має побитися зі мною, - Хргович
Філіп Хргович
Фото: MatchroomBoxing

Обов’язковий претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хргович знову заявив про готовність провести поєдинок проти володаря титулів WBO/WBA/IBF/IBO Олександра Усика.

“Я не можу розслабитися у відпустці, оскільки знаю, що я наступний у черзі. Я думаю про це щодня. Так, я маю наступним отримати свій шанс. У Ф’юрі призначено бій проти Нганну. Він недоступний, тому Усик повинен побитися з обов’язковим претендентом, і я наступний у черзі. Я давним-давно заслужив на цей шанс, я довго чекаю, тому я готовий битися", - цетує Хрговича sportarena.com.

"Я чекаю вже два роки. У мене були проблеми із призначенням бою за статус обов’язкового претендента: я чекав на нього півтора року. А тепер я знову чекаю понад рік. Я став обов’язковим претендентом, але все одно чекаю.

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Об’єднавчого бою немає, тому що у Ф’юрі заплановано поєдинок. Як я сказав, вони повинні дотримуватись правил, і в наступному бою Усик має побитися зі мною”, – зазначив хорват.

Український чемпіон свій наступний бій хоче провести проти Тайсона Ф’юрі, проте Хргович має намір скористатися правом обов’язкового претендента. За словами промоутера Едді Гірна, цей поєдинок може бути організований у грудні.

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