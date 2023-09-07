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WBA підтвердила, що отримала апеляцію Дюбуа на результат бою з Усиком

Організація розпочинає розгляд протесту та ухвалить рішення відповідно до правил.

WBA підтвердила, що отримала апеляцію Дюбуа на результат бою з Усиком
Фото: скриншот

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) повідомила, що отримала апеляцію від команди Даніеля Дюбуа (20-2, 18 KO) на результат бою проти чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександа Усика (21-0, 14 KO, якому британець поступився технічним нокаутом, повідомляє isport.ua з посиланням на офіційний сайт організації.

"Команда Даніеля Дюбуа направила офіційну апеляцію на поєдинок 26 серпня проти Олександра Усика у Вроцлаві, Польща, у якому він програв нокаутом у дев'ятому раунді.

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Тепер WBA, яка отримала офіційну апеляцію від команди Дюбуа, розгляне її відповідно до своїх норм. Рішення щодо цієї ситуації буде прийняте згідно з правилами WBA і доведене до відома вчасно та належним чином", - ідеться в заяві.

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