WBA підтвердила, що отримала апеляцію Дюбуа на результат бою з Усиком

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) повідомила, що отримала апеляцію від команди Даніеля Дюбуа (20-2, 18 KO) на результат бою проти чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександа Усика (21-0, 14 KO, якому британець поступився технічним нокаутом, повідомляє isport.ua з посиланням на офіційний сайт організації.

"Команда Даніеля Дюбуа направила офіційну апеляцію на поєдинок 26 серпня проти Олександра Усика у Вроцлаві, Польща, у якому він програв нокаутом у дев'ятому раунді.

Тепер WBA, яка отримала офіційну апеляцію від команди Дюбуа, розгляне її відповідно до своїх норм. Рішення щодо цієї ситуації буде прийняте згідно з правилами WBA і доведене до відома вчасно та належним чином", - ідеться в заяві.