Парижу загрожує заборона на проведення Олімпіади-2024

Україна вже завоювала 29 ліцензій на літні ОІ 2024 року.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розкритикувало Французьке антидопінгове агентство (AFLD) і загрожує серйозними санкціями, аж до заборони на проведення Олімпійських ігор-2024, повідомляє sport.ua.

У WADA заявили, що французьке агентство раніше ухвалило низку рішень, які не відповідають ані всесвітньому антидопінговому кодексу, ані прецедентному праву Спортивного арбітражного суду (CAS). У AFLD заяву WADA назвали шантажем.

"WADA погрожує порушити судовий розгляд, який може призвести до заборони французьким спортсменам брати участь у деяких міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми, а також може призвести до заборони на проведення Олімпіади у Франції. З моменту свого створення AFLD ухвалило кілька сотень рішень у допінгових справах, жодне з яких не було оскаржене WADA", – йдеться в заяві Французького антидопінгового агентства.

Як відомо, літня Олімпіада має відбутися в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, Україна вже завоювала 29 ліцензій на літні Олімпійські ігри 2024 року.