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Павелко програв одразу дві апеляції

Президент УАФ залишається під вартою щонайменше до 9 жовтня.

Павелко програв одразу дві апеляції
Андрій Павелко
Фото: Команда

Напередодні був день апеляційних розглядів у Львівському апеляційному суді.

Зокрема розглядали справу президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка, повідомляє xsport.ua.

У результаті суд не задовольнив одразу дві апеляції захисту Павелка.

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Прокурор звернув увагу сторін процесу на один доказ, який надасть цій справі нових фарб. Йдеться про документи, якими нібито було сплачено кошти колишньому куратору системи суддівства у професійному футболі України П'єрлуїджі Колліне.

Також президенту УАФ було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 жовтня 2023 року.

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