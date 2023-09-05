Павелко програв одразу дві апеляції

Президент УАФ залишається під вартою щонайменше до 9 жовтня.

Напередодні був день апеляційних розглядів у Львівському апеляційному суді.

Зокрема розглядали справу президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка, повідомляє xsport.ua.

У результаті суд не задовольнив одразу дві апеляції захисту Павелка.

Прокурор звернув увагу сторін процесу на один доказ, який надасть цій справі нових фарб. Йдеться про документи, якими нібито було сплачено кошти колишньому куратору системи суддівства у професійному футболі України П'єрлуїджі Колліне.

Також президенту УАФ було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 жовтня 2023 року.