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Федерація фехтування України закликає вжити заходів у зв'язку з "порушенням FIE Кодексу етики МОК"

У ФФУ наголосили на недавніх діях FIE.

Федерація фехтування України закликає вжити заходів у зв'язку з "порушенням FIE Кодексу етики МОК"
Фото: insidethegames.biz

Федерація фехтування України (ФФУ) подала скаргу до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з приводу "бездіяльності та дій Міжнародної федерації фехтування [FIE], які порушують Олімпійський статут та Кодекс етики МОК", повідомляє insidethegames.biz.

У ФФУ відзначили нещодавні дії FIE, "спрямовані на повернення російських та білоруських фехтувальників до участі у міжнародних змаганнях".

У ФФУ також наголосили "неприпустимість фактичного ігнорування низки скарг та звернень, спрямованих останньою до Міжнародної федерації фехтування".

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"Олімпійський статут передбачає, серед іншого, такі санкції як відкликання визнання міжнародної спортивної федерації, а також письмове попередження.

У цьому випадку ми наполягатимемо на письмовому попередженні як найбільш ефективному засобі впливу, який змусить поважати наші права, дотримуватися власних правил та Олімпійського статуту",, - заявив президент ФФУ Михайло Ілляшев.

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