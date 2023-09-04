Федерація фехтування України закликає вжити заходів у зв'язку з "порушенням FIE Кодексу етики МОК"

У ФФУ наголосили на недавніх діях FIE.

Федерація фехтування України (ФФУ) подала скаргу до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з приводу "бездіяльності та дій Міжнародної федерації фехтування [FIE], які порушують Олімпійський статут та Кодекс етики МОК", повідомляє insidethegames.biz.

У ФФУ відзначили нещодавні дії FIE, "спрямовані на повернення російських та білоруських фехтувальників до участі у міжнародних змаганнях".

У ФФУ також наголосили "неприпустимість фактичного ігнорування низки скарг та звернень, спрямованих останньою до Міжнародної федерації фехтування".

"Олімпійський статут передбачає, серед іншого, такі санкції як відкликання визнання міжнародної спортивної федерації, а також письмове попередження.

У цьому випадку ми наполягатимемо на письмовому попередженні як найбільш ефективному засобі впливу, який змусить поважати наші права, дотримуватися власних правил та Олімпійського статуту",, - заявив президент ФФУ Михайло Ілляшев.