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Сестри Музичук не увійшли до складу збірної України на командний ЧС з шахів

Шахісткам не вдалося домовитися з федерацією.

Сестри Музичук не увійшли до складу збірної України на командний ЧС з шахів
Ганна і Марія Музичук
Фото: ЛОШФ

Сестри Марія і Ганна Музичук не потрапили до склада збірної на командний чемпіонат світу з шахів, який пройде 5 по 11 вересня в Польщі.

До складу української збірної увійшли Ганна Ушеніна, Наталя Букса, Інна Гапоненко, Наталя Жукова, Анастасія Рахмангулова, Єлизавета Гребенщикова, капітан - Михайло Бродський.

У турнірі візьмуть участь 12 країн, які будуть розділені на дві групи.

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Збірна України потрапила до групи А, де нашими суперниками будуть команди Індії, Грузії, Франції, Казахстану та Єгипту.

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