Сестри Музичук змагатимуться між собою в 1/8 фіналу Кубка світу з шахів

У столиці Азербайджану Баку триває Кубок світу-2023 з шахів.

Змагання проходять за нокаут-системою, яка передбачає дві класичні партії, і в разі потреби – тай-брейк.

У відкритому турнірі до стадії 1/16 фіналу дійшли два українські гросмейстери – Василь Іванчук та Руслан Пономарьов, які зустрінуться з Вахапом Шаналом (Туреччина) та Ференцем Беркешем (Угорщина) відповідно.

У жіночому Кубку світу до 1/8 фіналу дійшли три українки – сестри Ганна та Марія Музичук, а також Юлія Осьмак.

Сестри між собою розіграють путівку до чвертьфіналу.

Зазначимо, що Марія у 1/32 фіналу перемогла співвітчизницю Анастасію Рахмангулову – 1,5:0,5, а Ганна з аналогічним рахунком переграла у 1/16 фіналу ще одну українку Анну Ушеніну.

Фіналісти та переможець матчу за третє місце отримають право на участь у турнірі претендентів, який пройде у 2024 році.