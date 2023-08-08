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Сестри Музичук змагатимуться між собою в 1/8 фіналу Кубка світу з шахів

До 1/8 фіналу дійшли п'ять представників України.

Сестри Музичук змагатимуться між собою в 1/8 фіналу Кубка світу з шахів
Фото: worldcup2023.fide.com

У столиці Азербайджану Баку триває Кубок світу-2023 з шахів.

Змагання проходять за нокаут-системою, яка передбачає дві класичні партії, і в разі потреби – тай-брейк.

У відкритому турнірі до стадії 1/16 фіналу дійшли два українські гросмейстери – Василь Іванчук та Руслан Пономарьов, які зустрінуться з Вахапом Шаналом (Туреччина) та Ференцем Беркешем (Угорщина) відповідно.

У жіночому Кубку світу до 1/8 фіналу дійшли три українки – сестри Ганна та Марія Музичук, а також Юлія Осьмак.

Сестри між собою розіграють путівку до чвертьфіналу.

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Зазначимо, що Марія у 1/32 фіналу перемогла співвітчизницю Анастасію Рахмангулову – 1,5:0,5, а Ганна з аналогічним рахунком переграла у 1/16 фіналу ще одну українку Анну Ушеніну.

Фіналісти та переможець матчу за третє місце отримають право на участь у турнірі претендентів, який пройде у 2024 році.

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