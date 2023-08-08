Трубін прибув до Португалії для підписання контракту з "Бенфікою"

Воротар "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін найближчим часом має офіційно стати гравцем "Бенфіки".

22-річний голкіпер уже прибув в столицю Португалії Лісабон для підписання контракту зі своїм новим клубом, повідомляє isport.ua.

За попередньою інформацією, "Шахтар" отримає за Трубіна 10 млн євро плюс один мільйон у вигляді бонусів. Також "гірникам" дістанеться 40% у разі наступного продажу гравця.

Сам український воротар підпише з "Бенфікою" п'ятирічний контракт - до червня 2028 року.

Нагадаємо, що Трубін виховувався у молодіжній академії "Шахтаря", за першу команду якого дебютував у 2019 році.

Минулого сезону голкіпер провів у складі "гірників" у всіх турнірах 38 матчів, у яких пропустив 40 голів, а у 14 поєдинках зберіг свої ворота в недоторканності.