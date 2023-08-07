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Міжнародна федерація університетського спорту не ухвалила рішення щодо допуску росіян

Росіяни пропустили Універсіаду-2023.

Міжнародна федерація університетського спорту не ухвалила рішення щодо допуску росіян

У Міжнародній федерації університетського спорту (FISU) не змогли назвати терміни повернення росіян і білорусів до турнірів під егідою організації, повідомляє xsport.ua з посиланням на Inside the Games.

"Ми знаходимося в тісному контакті з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), міжнародними федераціями і російським студентським спортивним союзом. На даний момент я не можу назвати вам [по допуску] будь-які терміни". повідомив виконуючий обов'язки президента FISU Леонц Едер.

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Відзначимо, що літня Універсіада-2023 в китайському Ченду проходить без участі росіян і білорусів.

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