Міжнародна федерація університетського спорту не ухвалила рішення щодо допуску росіян

У Міжнародній федерації університетського спорту (FISU) не змогли назвати терміни повернення росіян і білорусів до турнірів під егідою організації, повідомляє xsport.ua з посиланням на Inside the Games.

"Ми знаходимося в тісному контакті з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), міжнародними федераціями і російським студентським спортивним союзом. На даний момент я не можу назвати вам [по допуску] будь-які терміни". повідомив виконуючий обов'язки президента FISU Леонц Едер.

Відзначимо, що літня Універсіада-2023 в китайському Ченду проходить без участі росіян і білорусів.