Українці вперше в історії виграли медаль чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Український тандем Сергій Попов/Едуард Резнік стали бронзовими призерами чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Напередодні українці вперше в історії пробилися до півфіналу ЧЄ, однак у двох сетах програли представникам Нідерландів Луині/де Грот - 20:22, 18:21.

А ось у бронзовому фіналі наші хлопці здолали італійський дует Самуеле Коттафав/Паоло Ніколаї - 22:20, 21:13.

Переможцем турніру вдруге поспіль став шведський дует Аман/Гельвіг, який обіграв у фіналі у двох сетах нідерландську пару (21:16, 21:18).

Додамо, що українки Валентина Давидова та Євгенія Баєва припинили виступи до 1/8 фіналу. Ще одні українські волейболістки Інна та Ірина Махно не змогли вийти із групи.