Визначився суперник "Динамо" з третього раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА

За підсумками матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА визначився суперник київського "Динамо" з третього раунду квалійікації цього турніру.

Ним став грецький "Аріс".

У першому матчі проти "Арарат-Вірменія" колектив Ангелоса Терциса зіграв внічию - 1:1.

У другому поєдинку "Аріс" здобув мінімальну перемогу завдяки бразильському центрбеку Фабіано, який забив гол наприкінці матчу – 1:0.

Матчі цієї стадії турніру відбудуться 10 та 17 серпня.

Зазначимо, "Динамо" вп'яте зіграє з командою з Греції на стадії плей-оф - у всіх попередніх випадках перевага була на боці "біло-синіх".