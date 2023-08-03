Український баскетбольний арбітр звинуватив колег у спробі підкупу перед фіналом Єврокубка-2021

Український баскетбольний арбітр Микола Амбросов звинуватив колег із суддівської бригади фіналу Єврокубка 2021 року в тому, що вони намагалися йому дати хабар за забезпечення результату однієї з команд, повідомляє sportarena.com.

Амбросов входив до бригади другого фінального матчу між УНІКСом та "Монако" разом із співвітчизником Борисом Рижиком та греком Іліасом Короміласом. За його словами, обидва колеги були у змові і пропонували Амбросову хабар у розмірі 10 тисяч євро за забезпечення перемоги казанського клубу.

Як стверджує Амбросов, він відмовив Рижику, а з Короміласом навіть не став розмовляти. У підсумку "Монако" переміг із розривом у 3 очки та завоював трофей.

Рижик – один із найвідоміших українських арбітрів. У травні минулого року він вдесяте у своїй кар’єрі працював на матчах "Фіналу чотирьох" Євроліги.

Амбросов у грудні 2022 року довічно дискваліфікований виконкомом ФБУ за участь у корупційних схемах, а також за підробку документів.