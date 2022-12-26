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Виконком ФБУ довічно усунув суддю через фальсифікацію документів

Микола Амбросов дуже хотів працевлаштуватися у Європі і для цього він підробив листа ФБУ.

Виконком ФБУ довічно усунув суддю через фальсифікацію документів
Микола Амбросов
Фото: ФБУ

Виконавчий комітет Федерації баскетболу України ухвалив рішення довічно усунути вже колишнього арбітра Миколу Амбросова, повідомляє пресслужба ФБУ.

Амбросов був довічно відсторонений від будь-якої діяльності, пов'язаної з баскетболом, за порушення статті 57 Дисциплінарного кодексу ФБУ "Фальсифікація, усна/письмова заява, яка не відповідає дійсності".

У жовтні минулого року Амбросова відсторонили на три роки від суддівства в українському чемпіонаті через отримання хабарів за призначення суддів.

Незважаючи на те, що розслідування неправомірних дій при виконанні Амбросовим службових обов'язків було ініційовано на підставі отриманого анонімного листа, ряд арбітрів підтвердили цей факт.

13 вересня 2022 року генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський повідомив, що Голова суддівства Євроліги Річард Стоукс розповів, що до нього звернувся Амбросов із запитом про суддівство і зазначив, що він виїхав з України, а ФБУ нібито дає йому дозвіл судити у всіх лігах. І як доказ він надав лист від ФБУ.

Воно було на бланку Федерації, з вихідним номером і з підписом Драбіковського. Проте генеральний секретар заперечував підписання цього листа і відповів Стоуксу, що це "фейк".

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