Двічі побитий Усиком Джошуа "вмирає" від бажання знову здобути чемпіонський титул

Єксчемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) має намір стати триразовим чемпіоном світу, оскільки він націлений на відновлення кар'єри після невдалих поєдинків з володарем титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО)."Мені подобається, що моє ім'я постійно на слуху. У мене є можливість повернутися на вершину. Битимуся з тим, хто готовий.

Я точно готовий, і маю намір солідно пошуміти наступного року. Якщо бути послідовним і тримати себе у формі, все обов'язково вийде.

Вмираю від бажання знову здобути чемпіонський титул. Це єдине, що займає моє серце та душу", – сказав Джошуа в інтерв'ю The Sun.

Нагадаємо, 20 серпня британець програв Усику в реванші роздільним рішенням суддів (113-115, 115-113, 116-112).