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Двічі побитий Усиком Джошуа "вмирає" від бажання знову здобути чемпіонський титул

Британець не збирається вішати рукавички на цвях.

Двічі побитий Усиком Джошуа "вмирає" від бажання знову здобути чемпіонський титул
Ентоні Джошуа
Фото: EPA/UPG

Єксчемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) має намір стати триразовим чемпіоном світу, оскільки він націлений на відновлення кар'єри після невдалих поєдинків з володарем титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО)."Мені подобається, що моє ім'я постійно на слуху. У мене є можливість повернутися на вершину. Битимуся з тим, хто готовий.

Я точно готовий, і маю намір солідно пошуміти наступного року. Якщо бути послідовним і тримати себе у формі, все обов'язково вийде.

Вмираю від бажання знову здобути чемпіонський титул. Це єдине, що займає моє серце та душу", – сказав Джошуа в інтерв'ю The Sun.

Нагадаємо, 20 серпня британець програв Усику в реванші роздільним рішенням суддів (113-115, 115-113, 116-112).

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