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Відбувся фінал першого розіграшу Кубка Ліги

Переможцями стали волейболісти із Городка.

Відбувся фінал першого розіграшу Кубка Ліги
Фото: ПВЛУ

Напередодні у Чернівцях відбувся фінальний матч першого розіграшу нового волейбольного турніру Кубка Ліги серед чоловіків.

У ньому зустрічалися дві найсильніші наразі команди нинішньої Суперліги – "Епіцентр-Подоляни" з Городка Хмельницької області та клуб із дніпропетровщини "Прометей".

Клуб із Городка весь матч був у ролі наздоганяючого, але вирішальний тай-брейк виграв саме він і став володарем трофею.

"Епіцентр-Подоляни" - "Прометей" - 3:2 (23:25, 25:15, 22:25, 25:20, 15:10).

Переможець турніру отримав право представляти нашу країну в одному із єврокубків сезону-2022/23.

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