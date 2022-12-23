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ФБУ запропонувала FIBA увічнити ім'я легендарної Марини Ткаченко у Залі слави організації

Українка вигравала "золото" барселонської Олімпіади-1992.

ФБУ запропонувала FIBA увічнити ім'я легендарної Марини Ткаченко у Залі слави організації
Марина Ткаченко
Фото: ФБУ

Напередодні в Києві відбулося засідання виконавчого комітету Федерації баскетболу України (ФБУ), яке стало першим нової каденції членів виконкому після переобрання Михайла Бродського президентом ФБУ.

Виконком розглянув питання щодо звернення до ФІБА стосовно включення українки Марини Ткаченко до Залу Слави ФІБА, повідомляє пресслужба ФБУ.

Ткаченко — легендарна постать в українському жіночому баскетболі. Олімпійська чемпіонка Барселони-1992 у складі збірної СНД, дворазова чемпіонка Європи – у складі збірної СРСР (1991) та України (1995).

Головні досягнення всього українського баскетболу часів незалежності – перемога на жіночому Євробаскеті 1995 року (до сьогодні єдина перемога в історії) та участь в Олімпіаді-1996 в Атланті, де українські дівчата стали четвертими (до сьогодні - єдина участь баскетбольних збірних на Олімпійських іграх).

Саме атакуюча захисниця Ткаченко була головною зіркою тієї збірної.

Нагадаємо, навесні 2021 року в Зал слави ФІБА першим з українців був введений олімпійський чемпіон Сеула-1988, колишній гравець НБА і почесний президент Федерації баскетболу України Олександр Волков.

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