Росії заборонили проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту та шорт-треку

У Росії забрали право проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту та шорт-треку.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Такі санкційні заходи ухвалив Міжнародний союз ковзанярів (ІSU) через військову агресію РФ проти України.

“Після підтвердження Конгресом ISU 2022 року збереження дії положень Комюніке ISU №2469 і тривалої війни в Україні Рада ISU вирішила негайно відкликати попередні домовленості з Союзом ковзанярів росії”, – зазначено в повідомленні на офіційному сайті ІSU.

На підтвердження безповоротності такого рішення Міжнародний союз ковзанярів (ISU) зазначив про розгляд нових заявок країн на проведення чемпіонатів із ковзанярського спорту та шорт-треку.

Нагадаємо, генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін звинуватив ФІФА у відвертій підтримці Росії.