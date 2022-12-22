По всій Україні оголошували повітряну тривогу
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
"Ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу", – керівник СБУ про Кримський міст
"Ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу", – керівник СБУ про Кримський міст
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
ГоловнаСпорт

Росії заборонили проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту та шорт-треку

Такі санкції впровадив Міжнародний союз ковзанярів.

Росії заборонили проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту та шорт-треку

У Росії забрали право проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту та шорт-треку. 

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Такі санкційні заходи ухвалив Міжнародний союз ковзанярів (ІSU) через військову агресію РФ проти України.

“Після підтвердження Конгресом ISU 2022 року збереження дії положень Комюніке ISU №2469 і тривалої війни в Україні Рада ISU вирішила негайно відкликати попередні домовленості з Союзом ковзанярів росії”, – зазначено в повідомленні на офіційному сайті ІSU.

На підтвердження безповоротності такого рішення Міжнародний союз ковзанярів (ISU) зазначив про розгляд нових заявок країн на проведення чемпіонатів із ковзанярського спорту та шорт-треку.

Нагадаємо, генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін звинуватив ФІФА у відвертій підтримці Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також