Єдиний чемпіон світу у складі клубів УПЛ відзначився у чемпіонському параді Аргентини шаленим вчинком

34-річний півзахисник Алехандро Гомес, який на клубному рівні зараз захищає кольори іспанського клубу "Севілья", а в сезоні 2013/2014 грав за харківський "Металіст", під час чемпіонського параду збірної Аргентини на вулицях Буенос-Айреса схопив гору кинув їх у натовп із автобуса, повідомляє sport.ua.

Як відомо, збірна Аргентини від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) за перемогу на чемпіонаті світу в Катарі отримала 41 млн. євро призових.

Додамо, що чемпіонський парад у столиці Аргентини викликав справжній колапс – на вулицях виявилося дуже багато народу. Футболістів аргентинської команди навіть довелося евакуювати вертольотами.