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Скандал у баскетбольній Суперлізі: "Дніпро" залишив майданчик за 18 секунд до фінальної сирени

Матч у Львові запам'ятається баскетбольним фанам.

Скандал у баскетбольній Суперлізі: "Дніпро" залишив майданчик за 18 секунд до фінальної сирени
Фото: ФБУ

Скандалом завершився матч регулярного чемпіонату Суперліги між "Дніпром" та "Політехнікою-Галичиною", проведений напередодні у Львові.

Тренерський штаб гостей за 18 секунд до кінця матчу повів команду з майданчика, пославшись на необ'єктивне суддівство.

На момент зупинки матчу гості програвали 68:70 та вводили м'яч в гру.

Комісар матчу ухвалив рішення завершити матч із остаточним рахунком на момент зупинки гри.

За словами головного тренера "Дніпра" Володимира Коваля, клуб має намір подати протест на суддівство.

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