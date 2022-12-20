Скандалом завершився матч регулярного чемпіонату Суперліги між "Дніпром" та "Політехнікою-Галичиною", проведений напередодні у Львові.

Тренерський штаб гостей за 18 секунд до кінця матчу повів команду з майданчика, пославшись на необ'єктивне суддівство.

На момент зупинки матчу гості програвали 68:70 та вводили м'яч в гру.

Комісар матчу ухвалив рішення завершити матч із остаточним рахунком на момент зупинки гри.

За словами головного тренера "Дніпра" Володимира Коваля, клуб має намір подати протест на суддівство.