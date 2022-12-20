Україна вперше за 18 років завершила чемпіонат світу на короткій воді без медалей

Збірна України з плавання невдало виступила на чемпіонаті світу-2022 на короткій воді в австралійському Мельбурні.
Національна команда була представлена на турнірі п'ятьма плавцями.
Загалом на турнірі було розіграно 48 комплектів медалей – 23 у чоловіків, 23 у жінок та дві у змішаних.
Зазначимо, що у Мельбурні Україна лише раз була представлена у фіналі – у чоловічій естафеті 4 по 50 метрів. У підсумку Андрій Говоров, Ілля Лінник, Владислав Бухов та Олександр Желтяков припливли до фінішу передостанніми, сьомими, випередивши лише бразильців.
В Австралії Україна повторила свій антирекорд на чемпіонатах на короткій воді. Раніше такі невтішні результати були на ЧС-1993 та ЧС-2004.
Нагадаємо, спочатку чемпіонат світу з плавання на короткій воді мав пройти в Казані, але у березні FINA його відібрала у Росії.