Калініна вперше у кар'єрі виграла турнір WTA

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 39) виборола найбільший титул у кар'єрі.

У фіналі турніру WTA 125 у французькому Ліможі 25-річна уродженка Нової Каховки у напруженому поєдинку переграла представницю Данії Клару Тoсон (WTA, 96) - 6:3, 5:7, 6:4.

Матч тривав 2 години і 16 хвилин.

Завдяки цій перемозі Калініна знову піднялася до топ-40 світового рейтингу.

Додамо, що раніше Ангелына перемагала на 15 турнірах на рівні лише ITF.

Нагадаємо, що у Ліможі також перемогу здобула Марта Костюк, але у парному розряді.