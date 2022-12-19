УАФ можуть виключити з ФІФА та УЄФА

Українська асоціація футболу може бути виключена зі складу ФІФА та УЄФА.

Міжнародні організації направили листа до УАФ, а також її членам Олегу Протасову, Олексію Михайличенку, Анатолію Дем'яненка, в якому заявили про неприпустимість проведення віртуальних виборів до УАФ.

ФІФА та УЄФА вважає неприпустимим, щоб у процес роботи асоціації втручалася третя сторона. Якщо ж будуть проведені вибори, то УАФ буде виключено із міжнародних організацій.

"Шановні перші віце-президенти! Ми посилаємося на ваш лист від 8 грудня 2022 року та подальші події, які нібито мали місце з тих пір по відношенню до Української асоціації футболу (УАФ). Ми з серйозним занепокоєнням беремо до відома, що члени Виконкому УАФ нібито були примушені підписати вимоги про проведення позачергового засідання Виконкому УАФ.

У цьому контексті нагадуємо про зобов’язання УАФ, згідно зі ст. 14, абз. 1 п. і) та ст. 19 Статуту ФІФА та ст. 7°, пар. 2 Статуту УЄФА, керувати справами організації незалежно та без надмірного впливу третіх сторін. Будь-яке порушення цього зобов’язання може призвести до призупинення членства УАФ у ФІФА та УЄФА відповідно до ст. 16 і ст. 9 Статуту ФІФА.

Надалі ми щиро сподіваємося, що ситуацію вдасться вирішити мирним шляхом, і просимо вас про це. Тримайте нас у курсі будь-яких подій у цьому питанні, щоб ми могли оцінити необхідність можливих подальших кроків.

Тим часом ми залишаємося у вашому повному розпорядженні, якщо у вас є якісь питання з цього приводу. Щиро ваші, Генеральний секретар ФІФА Фатма Самура та Генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс", - йдеться у листі.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня збираються провести віртуальний Виконком з усунення Президента УАФ Андрія Павелка та призначення на його місце Андрія Шевченка.