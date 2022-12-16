Головний тренер еміратського клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров прокоментував можливість очолити найближчим часом "Динамо" і збірну України.

"Все можливо (щодо "Динамо", - прим. LB.ua). Мій контракт закінчується в червні, потім я готовий. Як я сказав, я готовий працювати в Україні і з задоволенням це робитиму.

(Щодо збірної України) тут нема чого коментувати. Зараз я тренер "Аль-Айн". Переговори завжди якісь ведуться. Зараз я зосереджений на цій роботі. Але я завжди говорив, якщо буде інтерес у збірної України, я завжди радий працювати в Україні, завжди радий працювати для свого народу. Буде така можливість - працюватиму в Україні", - заявив Ребров в відео- інтерв'ю. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, контракт нинішнього наставника "жовто-синіх" Олександра Петракова спливає наприкінці 2022 року.