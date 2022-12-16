У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
"Історією пояснюється бажання України відокремитися від Росії та з’єднатися з Європою". Промова патріарха Варфоломія на WPC
"Історією пояснюється бажання України відокремитися від Росії та з’єднатися з Європою". Промова патріарха Варфоломія на WPC
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
ГоловнаСпорт

Ребров відповів на перспективу очолити збірну України вже взимку

"Із задоволенням попрацюю в Україні".

Ребров відповів на перспективу очолити збірну України вже взимку
Сергій Ребров
Фото: alainclub.ae

Головний тренер еміратського клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров прокоментував можливість очолити найближчим часом "Динамо" і збірну України.

"Все можливо (щодо "Динамо", - прим. LB.ua). Мій контракт закінчується в червні, потім я готовий. Як я сказав, я готовий працювати в Україні і з задоволенням це робитиму.

(Щодо збірної України) тут нема чого коментувати. Зараз я тренер "Аль-Айн". Переговори завжди якісь ведуться. Зараз я зосереджений на цій роботі. Але я завжди говорив, якщо буде інтерес у збірної України, я завжди радий працювати в Україні, завжди радий працювати для свого народу. Буде така можливість - працюватиму в Україні", - заявив Ребров в відео- інтерв'ю.

Нагадаємо, контракт нинішнього наставника "жовто-синіх" Олександра Петракова спливає наприкінці 2022 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також