Рада Європи підтримуватиме відновлення українського спорту, – План дій

Рада Європи підтримуватиме відновлення сфери фізичної культури та спорту й зміцнюватиме спроможність української сторони як під час війни, так і у післявоєнний період.

Це передбачено Планом дій для України на 2023-2026 роки, схваленим РЄ, повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

У фокусі уваги: напрям доброчесності спорту як інструменту соціального відновлення; питання боротьби з допінгом у спорті та маніпулюваннями спортивними змаганнями, а також дотримання належного рівня безпеки під час проведення спортивних заходів.

У молодіжній сфері Рада Європи надаватиме підтримку у посиленні політики участі молоді та зміцненні молодіжної роботи як під час війни, так і в контексті післявоєнної відбудови України, враховуючи особливі потреби молодих людей.

Зазначимо, Мінмолоді разом з Радою Європи розробить комплекс заходів з метою ефективного впровадження Плану.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекордний план дій для України на 2023-2026 роки вартістю 50 мільйонів євро.