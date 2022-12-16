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Рада Європи підтримуватиме відновлення українського спорту, – План дій

Одним з основних питань стане боротьба з маніпулюваннями спортивними змаганнями.

Рада Європи підтримуватиме відновлення українського спорту, – План дій

Рада Європи підтримуватиме відновлення сфери фізичної культури та спорту й зміцнюватиме спроможність української сторони як під час війни, так і у післявоєнний період. 

Це передбачено Планом дій для України на 2023-2026 роки, схваленим РЄ, повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

У фокусі уваги: напрям доброчесності спорту як інструменту соціального відновлення; питання боротьби з допінгом у спорті та маніпулюваннями спортивними змаганнями, а також дотримання належного рівня безпеки під час проведення спортивних заходів.

У молодіжній сфері Рада Європи надаватиме підтримку у посиленні політики участі молоді та зміцненні молодіжної роботи як під час війни, так і в контексті післявоєнної відбудови України, враховуючи особливі потреби молодих людей.

Зазначимо, Мінмолоді разом з Радою Європи розробить комплекс заходів з метою ефективного впровадження Плану. 

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекордний план дій для України на 2023-2026 роки вартістю 50 мільйонів євро.

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