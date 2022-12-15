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"Аталанта" активувала опцію продовження контракту з Малиновським, - ЗМІ

Це ще не означає, що українець не зможе залишити бергамців уже у зимове трансферне вікно.

"Аталанта" активувала опцію продовження контракту з Малиновським, - ЗМІ
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

"Аталанта" продовжила контракт із півзахисником Русланом Малиновським, повідомляє xsport.ua.

Клуб скористався опцією продовження угод із гравцями. Але це зовсім не означає, що Руслан не зможе покинути бергамський клуб уже в січні. Це означає, що гравець збірної України не зможе залишити "Аталанту" влітку 2023 року як вільний агент.

Аналогічно "Аталанта" обійшлася з контрактом нападаючого Луїса Муріеля.

Зазначимо, що контракти і 29-річного українця, і 31-річного колумбійця пролонговані до літа 2024 року.

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