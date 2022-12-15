"Аталанта" активувала опцію продовження контракту з Малиновським, - ЗМІ

"Аталанта" продовжила контракт із півзахисником Русланом Малиновським, повідомляє xsport.ua.
Клуб скористався опцією продовження угод із гравцями. Але це зовсім не означає, що Руслан не зможе покинути бергамський клуб уже в січні. Це означає, що гравець збірної України не зможе залишити "Аталанту" влітку 2023 року як вільний агент.
Аналогічно "Аталанта" обійшлася з контрактом нападаючого Луїса Муріеля.
Зазначимо, що контракти і 29-річного українця, і 31-річного колумбійця пролонговані до літа 2024 року.