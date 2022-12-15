"Аталанта" активувала опцію продовження контракту з Малиновським, - ЗМІ

Це ще не означає, що українець не зможе залишити бергамців уже у зимове трансферне вікно.

"Аталанта" продовжила контракт із півзахисником Русланом Малиновським, повідомляє xsport.ua.

Клуб скористався опцією продовження угод із гравцями. Але це зовсім не означає, що Руслан не зможе покинути бергамський клуб уже в січні. Це означає, що гравець збірної України не зможе залишити "Аталанту" влітку 2023 року як вільний агент.

Аналогічно "Аталанта" обійшлася з контрактом нападаючого Луїса Муріеля.

Зазначимо, що контракти і 29-річного українця, і 31-річного колумбійця пролонговані до літа 2024 року.