У рамках 14-го туру Серії А "Аталанта" українця Руслана Малиновського грала в Лечче з однойменним клубом та поступилася – 1:2.

Єдиний гол у складі гостей на рахунку Дувана Сапати, забитого колумбійцем на 40-й хвилині після розрізаючої гольової передачі Малиновського.

До речі, цей асист став для нього другим у сезоні. Також на рахунку українця один гол у 13 матчах за бергамців в Серії А.

Після поразки на самій "каблучці італійського чобота" "Аталанта" опустилася на 5-е місце у турнірній таблиці. Цей спадний тренд може продовжитися, якщо сьогодні свій виїзний матч проти "Верони" виграє "Ювентус".

У свою чергу, перемога "Лечче" дозволила команді з однойменної провінції в області Апулія дещо відірватися від зони вильоту та посісти проміжне 16 місце.

Огляд матчу "Лечче" - "Аталанта".