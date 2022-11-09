Результати велогонщика збірної Украини анульовані через заборонену речовину

Результати українського велогонника Михайла Кононенка з чемпіонату світу-2022 в Австралії були анульовані, повідомляє sport.ua з посиланням на офіційний сайт Міжнародної спілки велосипедистів (UCI).

У його допінг-пробі за 18 вересня виявлено сліди трамадолу.

Застосування трамадолу не прирівнюється до допінгу, а вважається лише порушенням медичних норм UCI. Тому, крім скасування результатів з чемпіонату світу, інші санкції до Кононенка не застосовано, і він може продовжувати виступи.

До списку заборонених речовин Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) трамадол увійде лише з 2024 року, і з того моменту його вживання розцінюватиметься як допінг. Раніше в аналогічну з Кононенком історію потрапив зірковий колумбієць Найро Кінтана, якому анулювали шосте місце в загальному заліку Тур де Франс-2022.

На ЧС-2022 Кононенко виступав в індивідуальної роздільці (43-е місце) та змішаній естафеті (12-е місце).