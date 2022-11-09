Юнацькі команди "Динамо" виявили бажання виступати у чемпіонаті Німеччини

Директор ДЮФШ "Динамо" Олександр Іщенко розповів про перебування двох динамівських команд вікових категорій U15 та U16 (футболісти 2008 та 2007 років народження) у Кельні та про плани на найближче майбутнє.

За словами Іщенка, дитячі та юнацькі команди столичного клубу вимушено виступатимуть у регіональних лігах Німеччини.

"Ситуація, яка склалася у нашій державі, змусила нас звернутися за допомогою до багатьох наших друзів, щоб ми змогли вивезти динамівські команди та надати безпеку дітям, а разом з нею – можливість тренуватися та проводити ігри.

Я дуже радий, що такі друзі у нас є, завдяки їм, наші команди хлопців 2005, 2006, 2007 та 2008-го років народження протягом трьох місяців були в Угорщині, а потім у нас з’явилася можливість виїхати до Німеччини трьома командами – футболістів 2007, 2008 та 2009-го років народження, а гравці 2010-го р.н. перебувають у Польщі, у невеликому місті Сосновець поблизу Катовіце, де теж проводять тренування та беруть участь у матчах та турнірах", - цетує Іщенка пресслужба "Динамо".

"У Кельні наші хлопці перебувають вже протягом трьох місяців, але у зв’язку із тим, що війна в Україні триває, постало питання про продовження цього терміну перебування.

4-го листопада у нас відбулася зустріч з представниками ФК "Кельн" та міста, на якій я розповів про ситуацію, яка склалася у Києві на даний момент. Було приємно, що усі тепло та з розумінням поставилися до нашого прохання, Усвідомлюємо, що вони роблять дуже багато для того, щоб ми зберегли дітей – наше майбутнє, у тому числі, і футбольне.

Я радий тому, що ми досягли домовленості про те, що наші дві команди залишаться у Німеччині і надалі, до 30-го червня 2023 року", - уточнив директор динамівської футбольної школи.

"Коли в Україні настане мир, і ми зможемо повернутися додому, ми це зробимо одразу, але поки що нам важливо, щоб діти залишилися у безпеці.

Крім того, ми обговорили плани щодо змагань. Зокрема, я звернувся з проханням включити наші команди до регіонального чемпіонату Німеччини, щоб кожна з них виступала із суперниками на рік старшими, оскільки ми і так у товариських матчах граємо із суперниками, що на рік старші наших хлопців.

Враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні, впевнений, що наші команди у Кельні мають чудові умови, щоб перебувати у безпеці, готуватися, вчитися, тренуватися, грати та відпочивати", - зазначив Іщенко.