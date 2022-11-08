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На Кубку світу з бодіфітнесу збірна України здобула 13 нагород.

Серед них – 8 золотих.

У місті Санта-Сусанна (Іспанія) завершився Кубок світу IFBB з бодіфітнесу.

Збірна України здобула на цьому турнірі 13 медалей, включаючи 8 золотих, повідомляє пресслужба Національної федерації бодібілдингу України.

Фото: fbbu.com.ua

Причому Анастасія Воскресенська стала 4-разовою чемпіонкою.

Золото:

  • Катерина Миронюк (Донецька область), жінки фіт-модель відкрита ростова категорія;
  • Анастасія Воскресенська (Запорізька область), жінки бодіфітнес ростова категорія понад 168 см;
  • Анастасія Воскресенська (Запорізька область), жінки бодіфітнес абсолютна категорія;
  • Анастасія Воскресенська (Запорізька область), жінки-майстри 40-44 роки бодіфітнес відкрита ростова категорія;
  • Анастасія Воскресенська (Запорізька область), жінки-майстри бодіфітнес абсолютна категорія;
  • Олександр Савченко (Одеська область), чоловіки фітнес відкрита ростова категорія;
  • Наталія Чурило (Закарпатська область) та Подопригора Руслан (Миколаївська область), фіт-пари;
  • Катерина Пожевілова (м. Київ), жінки бікіні ростова категорія до 169 см.

Срібло:

  • Катерина Бортничук (м. Київ), жінки бодіфітнес ростова категорія до 163 см;
  • Наталія Чурило (Закарпатська область), жінки бікіні ростова категорія до 162 см;
  • Крістіна Ткачова (м. Київ), жінки бікіні ростова категорія до 172 см.

Бронза:

  • Дар'я Братікова (Одеська область), жінки бікіні ростова категорія до 160 см;
  • Євгенія Онищенко (м. Київ), жінки бікіні ростова категорія понад 172 см.

Нагадаємо, у цьому ж іспанському місті на чемпіонаті світу IFBB з бодібілдингу серед чоловіків збірна України здобула 9 медалей.

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