На Кубку світу з бодіфітнесу збірна України здобула 13 нагород.

У місті Санта-Сусанна (Іспанія) завершився Кубок світу IFBB з бодіфітнесу.

Збірна України здобула на цьому турнірі 13 медалей, включаючи 8 золотих, повідомляє пресслужба Національної федерації бодібілдингу України.

Фото: fbbu.com.ua

Причому Анастасія Воскресенська стала 4-разовою чемпіонкою.

Золото:

Катерина Миронюк (Донецька область), жінки фіт-модель відкрита ростова категорія;

Анастасія Воскресенська (Запорізька область), жінки бодіфітнес ростова категорія понад 168 см;

Анастасія Воскресенська (Запорізька область), жінки бодіфітнес абсолютна категорія;

Анастасія Воскресенська (Запорізька область), жінки-майстри 40-44 роки бодіфітнес відкрита ростова категорія;

Анастасія Воскресенська (Запорізька область), жінки-майстри бодіфітнес абсолютна категорія;

Олександр Савченко (Одеська область), чоловіки фітнес відкрита ростова категорія;

Наталія Чурило (Закарпатська область) та Подопригора Руслан (Миколаївська область), фіт-пари;

Катерина Пожевілова (м. Київ), жінки бікіні ростова категорія до 169 см.

Срібло:

Катерина Бортничук (м. Київ), жінки бодіфітнес ростова категорія до 163 см;

Наталія Чурило (Закарпатська область), жінки бікіні ростова категорія до 162 см;

Крістіна Ткачова (м. Київ), жінки бікіні ростова категорія до 172 см.

Бронза:

Дар'я Братікова (Одеська область), жінки бікіні ростова категорія до 160 см;

Євгенія Онищенко (м. Київ), жінки бікіні ростова категорія понад 172 см.

Нагадаємо, у цьому ж іспанському місті на чемпіонаті світу IFBB з бодібілдингу серед чоловіків збірна України здобула 9 медалей.