У місті Йонджу (Південна Корея) завершився чемпіонат світу IFBB з фітнесу серед жінок та Кубок світу IFBB з бодібілдингу серед чоловіків.
Збірна України на змаганнях виборола 30 медалей (18 золотих, 8 срібних та 4 бронзові), інформує пресслужба Національної федерації бодібілдингу України.
Зазначимо, що 3-разовими чемпіоками турніру стали Катерина Спєвакова, Світлана Гордієнко та Марія Бурлакова; 2-разовими – Катерина Іщенко та Любов Попова.
Чемпіонат світу IFBB серед жінок з фітнесу.
"Золото".
- Спєвакова Катерина (м. Київ), жінки артистичний фітнес понад 163 см;
- Спєвакова Катерина (м. Київ), жінки артистичний фітнес абсолютна категорія;
- Маєвська Марія (м. Київ), майстри бодіфітнес 35-39 років відкрита ростова категорія;
- Гордієнко Світлана (Полтавська область), майстри бодіфітнес 40-44 роки відкрита ростова категорія;
- Гордієнко Світлана (Полтавська область), майстри бодіфітнес 40-44 роки абсолютна категорія;
- Гордієнко Світлана (Полтавська область), жінки бодіфітнес до 158 см;
- Іщенко Катерина (м. Київ), жінки бодіфітнес до 168 см;
- Іщенко Катерина (м. Київ), жінки бодіфітнес абсолютна категорія;
- Попова Любов (Дніпропетровська область), жінки фізик відкрита ростова категорія;
- Попова Любов (Дніпропетровська область) та Тарасов Станіслав (Харківська область) бодібілдинг змішані пари відкрита категорія;
- Криворучко Олена (Полтавська область), юніорки бікіні 21-23 роки до 166 см;
- Бурлака Марія (Черкаська область), жінки бікіні до 158 см;
- Бурлака Марія (Черкаська область), майстри бікіні 35-39 років до 164 см;
- Бурлака Марія (Черкаська область), майстри бікіні абсолютна категорія;
- Спєвакова Катерина (м. Київ), майстри бікіні 35-39 років понад 164 см;
- Грабарчук Наталія (Харківська область), жінки бікіні до 162 см;
- Новицька Світлана (м. Київ), жінки бікіні понад 172 см;
- Суманєєва Олександра (м. Київ) та Ройко Сергій (Полтавська область), фіт-пари відкрита категорія.
"Срібло".
- Москаленко Тетяна (Сумська область) майстри велнес понад 35 років відкрита ростова категорія;
- Маєвська Марія (м. Київ), жінки бодіфітнес до 158 см;
- Пожевілова Катерина (м. Київ), юніорки бікіні 21-23 роки понад 166 см;
- Криворучко Олена (Полтавська область), жінки бікіні до 162 см;
- Суманєєва Олександра (м. Київ), жінки бікіні до 164 см;
- Спєвакова Катерина (м. Київ), жінки бікіні до 166 см;
- Яблонська Вікторія (Миколаївська область), жінки бікіні до 172 см;
- Хашалов Федір (Івано-Франківська область), чоловіки фітнес, відкрита ростова категорія.
"Бронза".
- Москаленко Тетяна (Сумська область), жінки велнес до 158 см;
- Іщенко Катерина (м. Київ), майстри бодіфітнес 35-39 років відкрита ростова категорія;
- Карангел Христина (Одеська область), жінки бікіні до 166 см;
- Пожевілова Катерина (м. Київ), жінки бікіні до 169 см.
У командному заліку "синьо-жовті" посіли перше місце серед жінок та перше серед юніорів та майстрів.
У Кубку світу з бодібілдингу серед чоловіків в активі нашої збірної дві золоті медалі, які виборов Сергій Ройко.
У командному заліку збірна України посіла друге місце.