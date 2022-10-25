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Жіноча збірна України з бодібілдингу здобула 30 медалей на чемпіонаті світу з фітнесу

Українки стали володарками 18 золотих нагород.

Жіноча збірна України з бодібілдингу здобула 30 медалей на чемпіонаті світу з фітнесу
Фото: fbbu.com.ua

У місті Йонджу (Південна Корея) завершився чемпіонат світу IFBB з фітнесу серед жінок та Кубок світу IFBB з бодібілдингу серед чоловіків.

Збірна України на змаганнях виборола 30 медалей (18 золотих, 8 срібних та 4 бронзові), інформує пресслужба Національної федерації бодібілдингу України.

Зазначимо, що 3-разовими чемпіоками турніру стали Катерина Спєвакова, Світлана Гордієнко та Марія Бурлакова; 2-разовими – Катерина Іщенко та Любов Попова.

Чемпіонат світу IFBB серед жінок з фітнесу.

"Золото".

  • Спєвакова Катерина (м. Київ), жінки артистичний фітнес понад 163 см;
  • Спєвакова Катерина (м. Київ), жінки артистичний фітнес абсолютна категорія;
  • Маєвська Марія (м. Київ), майстри бодіфітнес 35-39 років відкрита ростова категорія;
  • Гордієнко Світлана (Полтавська область), майстри бодіфітнес 40-44 роки відкрита ростова категорія;
  • Гордієнко Світлана (Полтавська область), майстри бодіфітнес 40-44 роки абсолютна категорія;
  • Гордієнко Світлана (Полтавська область), жінки бодіфітнес до 158 см;
  • Іщенко Катерина (м. Київ), жінки бодіфітнес до 168 см;
  • Іщенко Катерина (м. Київ), жінки бодіфітнес абсолютна категорія;
  • Попова Любов (Дніпропетровська область), жінки фізик відкрита ростова категорія;
  • Попова Любов (Дніпропетровська область) та Тарасов Станіслав (Харківська область) бодібілдинг змішані пари відкрита категорія;
  • Криворучко Олена (Полтавська область), юніорки бікіні 21-23 роки до 166 см;
  • Бурлака Марія (Черкаська область), жінки бікіні до 158 см;
  • Бурлака Марія (Черкаська область), майстри бікіні 35-39 років до 164 см;
  • Бурлака Марія (Черкаська область), майстри бікіні абсолютна категорія;
  • Спєвакова Катерина (м. Київ), майстри бікіні 35-39 років понад 164 см;
  • Грабарчук Наталія (Харківська область), жінки бікіні до 162 см;
  • Новицька Світлана (м. Київ), жінки бікіні понад 172 см;
  • Суманєєва Олександра (м. Київ) та Ройко Сергій (Полтавська область), фіт-пари відкрита категорія.

"Срібло".

  • Москаленко Тетяна (Сумська область) майстри велнес понад 35 років відкрита ростова категорія;
  • Маєвська Марія (м. Київ), жінки бодіфітнес до 158 см;
  • Пожевілова Катерина (м. Київ), юніорки бікіні 21-23 роки понад 166 см;
  • Криворучко Олена (Полтавська область), жінки бікіні до 162 см;
  • Суманєєва Олександра (м. Київ), жінки бікіні до 164 см;
  • Спєвакова Катерина (м. Київ), жінки бікіні до 166 см;
  • Яблонська Вікторія (Миколаївська область), жінки бікіні до 172 см;
  • Хашалов Федір (Івано-Франківська область), чоловіки фітнес, відкрита ростова категорія.

"Бронза".

  • Москаленко Тетяна (Сумська область), жінки велнес до 158 см;
  • Іщенко Катерина (м. Київ), майстри бодіфітнес 35-39 років відкрита ростова категорія;
  • Карангел Христина (Одеська область), жінки бікіні до 166 см;
  • Пожевілова Катерина (м. Київ), жінки бікіні до 169 см.

У командному заліку "синьо-жовті" посіли перше місце серед жінок та перше серед юніорів та майстрів.

У Кубку світу з бодібілдингу серед чоловіків в активі нашої збірної дві золоті медалі, які виборов Сергій Ройко.

У командному заліку збірна України посіла друге місце.

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