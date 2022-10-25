У місті Йонджу (Південна Корея) завершився чемпіонат світу IFBB з фітнесу серед жінок та Кубок світу IFBB з бодібілдингу серед чоловіків.

Збірна України на змаганнях виборола 30 медалей (18 золотих, 8 срібних та 4 бронзові), інформує пресслужба Національної федерації бодібілдингу України.

Зазначимо, що 3-разовими чемпіоками турніру стали Катерина Спєвакова, Світлана Гордієнко та Марія Бурлакова; 2-разовими – Катерина Іщенко та Любов Попова.

Чемпіонат світу IFBB серед жінок з фітнесу.

"Золото".

Спєвакова Катерина (м. Київ), жінки артистичний фітнес понад 163 см;

Спєвакова Катерина (м. Київ), жінки артистичний фітнес абсолютна категорія;

Маєвська Марія (м. Київ), майстри бодіфітнес 35-39 років відкрита ростова категорія;

Гордієнко Світлана (Полтавська область), майстри бодіфітнес 40-44 роки відкрита ростова категорія;

Гордієнко Світлана (Полтавська область), майстри бодіфітнес 40-44 роки абсолютна категорія;

Гордієнко Світлана (Полтавська область), жінки бодіфітнес до 158 см;

Іщенко Катерина (м. Київ), жінки бодіфітнес до 168 см;

Іщенко Катерина (м. Київ), жінки бодіфітнес абсолютна категорія;

Попова Любов (Дніпропетровська область), жінки фізик відкрита ростова категорія;

Попова Любов (Дніпропетровська область) та Тарасов Станіслав (Харківська область) бодібілдинг змішані пари відкрита категорія;

Криворучко Олена (Полтавська область), юніорки бікіні 21-23 роки до 166 см;

Бурлака Марія (Черкаська область), жінки бікіні до 158 см;

Бурлака Марія (Черкаська область), майстри бікіні 35-39 років до 164 см;

Бурлака Марія (Черкаська область), майстри бікіні абсолютна категорія;

Спєвакова Катерина (м. Київ), майстри бікіні 35-39 років понад 164 см;

Грабарчук Наталія (Харківська область), жінки бікіні до 162 см;

Новицька Світлана (м. Київ), жінки бікіні понад 172 см;

Суманєєва Олександра (м. Київ) та Ройко Сергій (Полтавська область), фіт-пари відкрита категорія.

"Срібло".

Москаленко Тетяна (Сумська область) майстри велнес понад 35 років відкрита ростова категорія;

Маєвська Марія (м. Київ), жінки бодіфітнес до 158 см;

Пожевілова Катерина (м. Київ), юніорки бікіні 21-23 роки понад 166 см;

Криворучко Олена (Полтавська область), жінки бікіні до 162 см;

Суманєєва Олександра (м. Київ), жінки бікіні до 164 см;

Спєвакова Катерина (м. Київ), жінки бікіні до 166 см;

Яблонська Вікторія (Миколаївська область), жінки бікіні до 172 см;

Хашалов Федір (Івано-Франківська область), чоловіки фітнес, відкрита ростова категорія.

"Бронза".

Москаленко Тетяна (Сумська область), жінки велнес до 158 см;

Іщенко Катерина (м. Київ), майстри бодіфітнес 35-39 років відкрита ростова категорія;

Карангел Христина (Одеська область), жінки бікіні до 166 см;

Пожевілова Катерина (м. Київ), жінки бікіні до 169 см.

У командному заліку "синьо-жовті" посіли перше місце серед жінок та перше серед юніорів та майстрів.

У Кубку світу з бодібілдингу серед чоловіків в активі нашої збірної дві золоті медалі, які виборов Сергій Ройко.

У командному заліку збірна України посіла друге місце.