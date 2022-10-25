Суркіс дав коментар щодо продовження співпраці з Луческу

Останні невдачі "Динамо" як на внутрішній, так і на міжнародній арені педалювали питання про подальші перспективи головного тренера Мірчі Луческу в київському клубі.

Проте президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розвіяв усі побоювання щодо звільнення 76-річного румунського фахівця.

"У контракті Луческу не прописано жодних відступних, якщо я його звільняю або він іде сам. У нас контракт збудований на джентльменській угоді. Луческу може піти будь-якої хвилини, але він не може піти не переможцем.

Повірте мені, якщо Луческу піде з "Динамо", то лише переможцем. Він робить усе правильно. Не треба вішати всіх собак на тренера. Дай Боже, щоб усі молоді тренери так працювали, як він. Луческу 24 години на добу думає про футбол.

Заява Вацко (що Луческу міг би піти з "Динамо", але в його контракті прописано компенсацію за розірвання угоди, - прим. LB.ua) – це висмокана з пальця брехня. Я йому порекомендував би не займатися такими дешевими речами. Він чудово знає мій телефон і, коли потрібно, може мене набрати", – цитує Суркіса dynamomania.com.

Також президент "Динамо" відповів на чутки, що наступником Луческу стане Ігор Костюк.

"Це не правда. Луческу працюватиме з "Динамо" стільки, скільки зможе, або якщо скаже, що цій команді він більше нічого дати не зможе. Потрібна невелика перерва і Луческу поверне команду на колишній рівень. Я в цьому впевнений! У нас в Україні є лічені тренери, які можуть працювати, як Луческу", - резюмував Суркіс.

Зазначимо, в останніх 13 матчах у всіх турнірах "Динамо" перемогло лише тричі, за однієї нічиєї. Команда йде на 8-му місці у турнірній таблиці УПЛ і втратила навіть математичні шанси з виходу до плей-оф Ліги Європи. При цьому ще зберігає шанси посісти 3-е місце у групі В, що дозволяє кваліфікуватися до 1/16 фіналу Ліги конференцій.