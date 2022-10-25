Вимальовується наступний суперник Усика, на випадок, якщо Ф'юрі відмовиться битися з українцем

Член тренерського штабу чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Сергій Лапін поділився думкою про перспективи битися за абсолютну корону з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) , а також планами, якщо цей бій з якихось причин не відбудеться.

При цьому Лапін припустив, що Усик може повернутися до крузервейту.

"Усик вже відновився після бою з Джошуа. Він підтримує форму і зараз займається благодійністю. Він також чекає, коли в базікання Тайсона Ф'юрі нарешті з'явиться сміливість розділити з ним ринг. Тим часом Ф'юрі б'ється з Дереком Чісорою. Це нецікавий бій. Кому він сподобається? Тайсон шукає легкі поєдинки", - наводить слова Лапіна Boxing 247. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Наступного року наш пріоритет - бій за звання абсолютного чемпіона з Тайсоном Ф'юрі. Це головна мета. Якщо з якоїсь причини цей поєдинок не відбудеться, то ми сподіваємося, що попереду все одно будуть дуже цікаві бої.

Наприклад, Олександр міг би повернутися в першу важку вагу, але тільки заради бою з Саулем Альваресом. Це єдиний боєць, заради якого Усик повернувся б у крузервейт", - додав фахівець.

Зазначимо, наступним, після Чісори, суперником Ф'юрі, швидше за все, стане переможець бою Деонтей Вайлдер - Енді Руїс, т.к. WBC санкціонував цей бій як поєдинок за звання обов'язкового претендента за лінією WBC.