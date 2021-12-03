Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала номінантів на нагороду "Найкращий нокаут року".
До списку увійшли шість боїв, які цього року завершувалися достроково.
Знайшлося в цьому шортлісті місце і для поєдинку за звання чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер.
- Оскар Вальдес проти Мігеля Берчельта
- Раян Гарсія проти Люка Кемпбелла
- Брендон Фігероа проти Луїса Нері
- Тайсон Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера
- Хосе Сепеда проти Джессі Варгаса
- Сауль Альварес проти Калеба Планта