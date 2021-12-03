До списку увійшли шість боїв, які цього року завершувалися достроково.

Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер

Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала номінантів на нагороду "Найкращий нокаут року".

До списку увійшли шість боїв, які цього року завершувалися достроково.

Знайшлося в цьому шортлісті місце і для поєдинку за звання чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер.